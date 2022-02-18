Южно-Сахалинск, 18 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На Сахалин надвигается мощный снежный циклон. Погода начнёт портиться 20 февраля. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Goodfon.ru Метель

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По информации Сахалинского управления Росгидромета, днём 20 февраля снег начнётся в Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Долинском, Томаринском районах и в Южно-Сахалинске. Местами снег будет сильным. Ветер прогнозируется со скоростью 8−13 м/с, а на побережье до 16 м/с.

В Южно-Курильском и Курильском районах осадки также начнутся днём 20 февраля, но уже в виде мокрого снега, а ветер усилится до 20−25 м/с. 21 февраля прогнозируется ураганный ветер с порывами до 33−38 м/с и сильные осадки. В понедельник будет сильная метель с видимостью 500 метров и менее.

В Северо-Курильском районе 21 февраля прогнозируется умеренный снег, ветер со скоростью 25−27 м/с и метель.

Умеренный снег с метелью сохранится 21 февраля в Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, о погоде, которая ожидается 23 февраля в Центральной России, рассказал 18 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.