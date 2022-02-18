Москва, , 11:48 — REGNUM За последние сутки госпитализировали в Москве 884 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 февраля сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель госпитализаций в оперштабе назвали основным при оценке эпидемиологической ситуации с учётом распространения штамма коронавируса «Омикрон». В настоящий момент на ИВЛ находится 581 пациент.

«В городе выздоровел ещё 38 981 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 363 212», — говорится в ежедневной сводке.

За сутки выявили 8308 новых заражений, умерли 86 пациентов.