Пекин, , 11:47 — REGNUM Запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Камила Валиева Luu

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«Спортсменка предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и её дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана)», — говорится в заключении CAS.

Отмечается, что фигуристка намерена провести расследование и представить его на основных слушаниях.

Напомним, 14 февраля CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и допустил Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде. Мать Валиевой и адвокат дали показания, согласно которым триметазидин употребляет дедушка Валиевой после операции на сердце. При этом он возит её на тренировки и домой. Представитель спортсменки показал упаковку препарата, который находится в автомобиле дедушки.

Кроме того, выписка из истории допинг-проб Валиевой с 24 августа 2019 по 7 февраля 2022 года показывает, что все её тесты были отрицательными.

Напомним, 15 февраля вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил, что запрещённое вещество попало в организм Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки.

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