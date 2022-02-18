Вашингтон, 18 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер историко-биографического сериала The First Lady о жёнах президентов США. Ролик доступен на YouTube-канале SHOWTIME с 18 февраля.

Белый дом

Сериал переосмыслит «американское руководство сквозь призму первых леди». В шоу расскажут истории Мишель Обамы, которую сыграет Виола Дэвис, Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Элеоноры Рузвельт (Джиллиан Андерсон).

Добавим, что премьера сериала запланирована на 17 апреля 2022 года. Она состоится на телеканале Showtime.