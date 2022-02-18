Горно-Алтайск, , 11:44 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай подвела результаты проверки, проведённой по публикации в соцсетях о нарушениях в недавно построенном многоквартирном доме для сирот. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Сирота Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР

Дом был введён в эксплуатацию в декабре 2021 года. В публикации сообщалось, что в квартирах вода бежит с потолка, а также возникают перебои с горячей водой. Причиной этого, как выяснилось, стала трещина в соединительной муфте полотенцесушителя в квартире сверху.

«В связи с тем, что собственник квартиры № 47, в которой произошла авария, отсутствовал, своевременно не были приняты меры по предотвращению затопления ниже расположенной квартиры № 35», — отметили в ведомстве.

Установлено также, что перебои с горячей водой происходят из-за низкого давления в системе водоснабжения. Для устранения нарушений прокуратура внесла представления в адрес подрядчика, а также управляющей компании, обслуживающей дом. Ситуация находится на контроле надзорного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с бывшего министра строительства Бурятии Фёдора Трифонова взыскали почти 20 млн рублей за некачественное жильё для сирот. Суд признал экс-чиновника виновным в халатности.

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