Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Власти Ленинградской области в течение пяти лет планируют модернизировать первичное звено регионального здравоохранения. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Регистратура в одной из взрослых поликлиник Ленобласти Lenobl.ru

Соответствующее решение было утверждено на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко.

«Программа рассчитана на пять лет, на ее реализацию направлено более 5 млрд рублей, поставки уже идут. Например, закуплено 210 автомобилей: 180 в прошлом году, 30 ― в этом. Они уже обслуживают пациентов на линиях», ― подчеркнул председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Автомобили направлены в поликлиники и амбулатории, в том числе расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек. На них доставляют пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов.

Крупнейшим проектом программы является строительство до 2025 года трех поликлиник в быстрорастущих районах ― в Мурино, Кировске и Новоселье. Также большой статьей расходов программы стало обновление оборудования в первичном звене ― флюорографов, маммографов, аппаратов КТ, рентген-установок и УЗИ-аппаратов.

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