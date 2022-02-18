Казань, , 11:45 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 3,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердился 3621 тест. Госпитализировали за прошедший день 419 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 422 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По состоянию на 18 февраля всего зарегистрировано 87 850 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 865 пациентов, скончались 1683 человека. За сутки больничный закрыли 2792 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 443 тыс. 074 человека, вторую прививку получили 1 млн 903 тыс. 368 человек.

Читайте также: В Татарии вакцинацию от коронавируса прошли ещё две тысячи человек