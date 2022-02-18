Ярославль, , 11:47 — REGNUM В Ярославле областной суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который задушил тяжелобольную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Ярославский областной суд

Убийство произошло в начале июля 2021 года. Сын ухаживал за тяжелобольной женщиной в течение полугода — пенсионерка не могла вставать с постели.

«Мотивом совершения преступления послужили личные неприязненные отношения мужчины к своей матери, вызванные её постоянными криками и стонами от боли, вызванной имеющимися заболеваниями, необходимостью постоянного ухода за ней», — пояснили в прокуратуре.

Вину мужчина признал, однако сказал, что не помнит случившегося — в момент совершения преступления он был сильно пьян.

Ярославский областной суд назначил ярославцу наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.