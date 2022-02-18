Чебоксары, 18 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве чебоксарского банка «Мегаполис» уточняются порядок и сроки расчёты с кредиторами. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что по делу о банкротстве банка увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, с 51,97% до 53,22% суммы установленных требований. Таким образом, процент удовлетворения требований возрастёт на 1,25%.

Также будут проведены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям. Объём выплат будет пропорционален размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.

Отметим, что речь идёт о расчётах, проводимых с 20 сентября 2021 года по 20 мая 2022 года.

Напомним, что в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по договорам банковского вклада (счета), а также требования Банка России или АСВ, перешедшие к ним в результате выплат сумм, гарантированных государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» признан банкротом в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.