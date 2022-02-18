Москва, , 11:41 — REGNUM Народный артист РФ, советский и российский киноактёр Геннадий Юхтин скончался в Москве. Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ 18 февраля, он умер в больнице, куда ранее был госпитализирован с коронавирусом. Юхтину было 89 лет.

Геннадий Юхтин Kino-teatr.ru

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«Геннадий Юхтин умер», — сказал ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Геннадий Юхтин был госпитализирован в одну из столичных клиник в начале февраля с диагнозом COVID-19. 13 февраля состояние артиста удалось стабилизировать и он был выписан по его просьбе. Врачи пошли навстречу Геннадию Гавриловичу и его супруге.

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Несколько дней спустя народного артиста пришлось снова госпитализировать, так как его состояние ухудшилось. На этот раз в больницу в Коммунарке, так как у него выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

Напомним, Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Он закончил ВГИК, куда поступил с первого раза. Зрителям он знаком по ролям в фильмах «Весна на заречной улице», «Баллада о солдате», «Братья Карамазовы», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева», «Чужая родня» и других.