Москва, , 11:51 — REGNUM Стендап-комик Идрак Мирзализаде намерен добиться значительного сокращения срока нежелательности своего пребывания в РФ. С этой целью он подал иск против МВД, сообщил 18 февраля адвокат комика Сергей Бадамшин.

Идрак Мирзализаде в суде Цитата из видео на YouTube

По словам защитника, ранее Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД запретить въезд для Мирзализаде на разумный срок. Таким сроком был бы один год — период, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию по статье 4.6 КоАП РФ.

«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать Министерство устранить допущенное нарушение», — сказал Бадамшин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из-за оскорбительных высказываний о русских комика Мирзализаде объявили пожизненно нежелательным в России. После этого комик добился сокращения пожизненного срока до 14 лет.

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