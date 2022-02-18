Комик Мирзализаде оспорил 14-летний запрет на въезд в РФ
Москва, 18 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Стендап-комик Идрак Мирзализаде намерен добиться значительного сокращения срока нежелательности своего пребывания в РФ. С этой целью он подал иск против МВД, сообщил 18 февраля адвокат комика Сергей Бадамшин.
По словам защитника, ранее Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД запретить въезд для Мирзализаде на разумный срок. Таким сроком был бы один год — период, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию по статье 4.6 КоАП РФ.
«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать Министерство устранить допущенное нарушение», — сказал Бадамшин ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из-за оскорбительных высказываний о русских комика Мирзализаде объявили пожизненно нежелательным в России. После этого комик добился сокращения пожизненного срока до 14 лет.
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