В Прикамье раскрыто особо тяжкое преступление четырёхлетней давности
Пермский край, 18 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае раскрыто убийство, совершенное четыре года назад. Вынесен приговор 42-летнему жителю села Кочево Кочевского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным следствия, преступление совершено ночью 30 марта 2017 года. Пьяный пермяк во время ссоры избил 79-летнюю хозяйку дома, задушил её и скрылся.
В связи с неочевидностью преступления на протяжении длительного времени оно оставалось нераскрытым. Несмотря на это работа по уголовному делу продолжалась все эти годы. Во взаимодействии следователей и полицейских злоумышленник был установлен и изобличён.
Мужчину приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать наказания пермяк будет в исправительной колонии строгого режим.