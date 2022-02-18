Пермский край, 18 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Пермском крае раскрыто убийство, совершенное четыре года назад. Вынесен приговор 42-летнему жителю села Кочево Кочевского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Freesmi.by Суд

По данным следствия, преступление совершено ночью 30 марта 2017 года. Пьяный пермяк во время ссоры избил 79-летнюю хозяйку дома, задушил её и скрылся.

В связи с неочевидностью преступления на протяжении длительного времени оно оставалось нераскрытым. Несмотря на это работа по уголовному делу продолжалась все эти годы. Во взаимодействии следователей и полицейских злоумышленник был установлен и изобличён.

Мужчину приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать наказания пермяк будет в исправительной колонии строгого режим.