Курган, 18 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Курганской области зарастают 624 тыс. га ценной пашни. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального правления Россельхознадзора.

Константин Сомов. Пашня. 1900

На заседании совета по развитию агропромышленного комплекса было отмечалась неэффективность муниципального земельного контроля, проводимого администрациями районов Курганской области. Данный контроль провели в 2021 году только в 10 муниципальных образованиях региона.

Управление Россельхознадзора в 2021 году возбудило всего 35 административных дел в отношении нарушителей земельного законодательства, которые имеют в собственности чуть более одной тысячи гектаров сельскохозяйственной земли.

«Это критически мало, так как в Курганской области, которая имеет 4 млн га сельхозугодий, а непосредственно пашни — 2,3 млн га, не используются аж 624 тыс. га», — отметили в ведомстве.

В связи с чем врио руководителя межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко предложил провести обучающие семинары для работников, занимающихся земельным контролем, что позволило бы увеличить количество проводимых проверок, улучшить их результативность и, как итог, увеличить ввод в оборот ценных курганских чернозёмов.