Биробиджан, 18 февраля 2022, 11:43 — REGNUM Остановлен учебный процесс в шести учреждениях среднего образования Биробиджана, и ещё столько же возобновили работу после карантина. Об уровне заболеваемости в школах сообщило 18 февраля ИА EAOMedia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
Читайте также: В Еврейской АО самая благополучная ситуация по COVID-19 в России
Закрытыми остаются школы № 6, 7, 8, 10, 11 и 14. Дистанционно дети не учатся, образовательный процесс прекращён полностью. В дошкольных учреждениях болеют меньше детей, чем в школах.
Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны окрашены в красный цвет.