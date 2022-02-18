Биробиджан, , 11:43 — REGNUM Остановлен учебный процесс в шести учреждениях среднего образования Биробиджана, и ещё столько же возобновили работу после карантина. Об уровне заболеваемости в школах сообщило 18 февраля ИА EAOMedia.

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«В штатном режиме работают школы № 4, 5, 18, коррекционная, гимназия № 1 и лицей № 23. Как быстро образовательные учреждения вернутся в рабочий режим — будет зависеть от того, как учащиеся будут соблюдать все необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — рассказала начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Еременко.

Закрытыми остаются школы № 6, 7, 8, 10, 11 и 14. Дистанционно дети не учатся, образовательный процесс прекращён полностью. В дошкольных учреждениях болеют меньше детей, чем в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны окрашены в красный цвет.