Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили 1794 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 373 пациента. В стационары за прошлый день госпитализирован 191 носитель инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 18 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 135 825 случаев. Выздоровели 99 536 пациентов, скончались 5077 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» в 2022 году планируют трудоустроить 71 врача и 30 медработников среднего звена. Для них в бюджетах обоих уровней на условиях софинансирования заложено 86 млн рублей.

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