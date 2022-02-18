Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области до 2024 года создадут принципиально новую модель, при которой скорая медицинская помощь будет дополнена многоступенчатой службой неотложной помощи. Такая инициатива была принята на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко, сообщили 8 февраля в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Автомобили скорой медицинской помощи

По словам председателя областного комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, скорая медицинская помощь будет дополнена многоступенчатой службой неотложной помощи, это даст возможность получить медицинскую помощь как при вызове бригады неотложной помощи на дом, так и при самостоятельном обращении в поликлиники и приемные отделения.

«Таким образом, пациенты смогут решить большое количество проблем, в том числе не требующих госпитализации», — подчеркнул он.

Кроме того, проект предусматривает дополнительное строительство современной центральной станции скорой медицинской помощи и подстанций, а также ремонт существующих подразделений скорой и неотложной помощи.

«При этом службы скорой и неотложной помощи будут находиться в едином цифровом контуре и постоянном взаимодействии», — добавил Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана до конца 2024 года. Комитет по здравоохранению региона уже приступил к ее разработке.