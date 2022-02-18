Нур-Султан, , 11:34 — REGNUM Во время январских массовых беспорядков в Казахстане от нападений погромщиков пострадали более 3 тыс. силовиков, из которых до сих пор 273 проходят курс лечения. Об этом 18 февраля сообщил начальник следственного департамента МВД республики Санжар Адилов.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«273 человека остаются на больничных койках до сих пор, некоторые — в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами», — сказал Адилов.

Он отметил, что во время нападений на силовиков их били тем, что попадалось под руку. В ход шли палки, каски и другие предметы.

Адилов также рассказал, что из гражданского населения в больницы обратились почти 2 тыс. человек. Из них порядка 600 человек получили огнестрельные ранения, почти 500 — колото-резаные раны.

Напомним, согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Из них в Алма-Ате погибли 149 человек, в том числе 11 правоохранителей.

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