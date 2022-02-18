Севастополь, , 11:33 — REGNUM Семья из четырёх человек погибла в результате пожара в жилом деревянном многоквартирном доме в Инкермане утром 18 февраля, об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пожар

«По предварительной информации, есть погибшие, одна семья, четыре человека. Инвалид был мужчина, мама и двое детей», — сказал губернатор.

Возраст погибших детей, по предварительным данным, пять и шесть лет, один из детей также был инвалидом. Тела погибших пока не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в деревянном многоквартирном доме возник рано утром 18 февраля, огонь охватил более 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о двух пострадавших, их госпитализировали. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

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