Москва, , 11:34 — REGNUM Большинство переболевших COVID-19 жителей России (80%) столкнулись с постковидным синдромом и не проводили никакие реабилитационные мероприятия по восстановлению после болезни. Лечили постковидный синдром 20%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

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С последствиями перенесенного COVID-19 столкнулись 79% переболевших. Почти половина переболевших (49%) среди таких последствий отметили нарушение вкуса и обоняния, на втором месте — общую слабость (38%).

Те, кто занимались реабилитацией, чаще принимали лекарства (64%), гуляли на свежем воздухе (54%), занимались дыхательной гимнастикой (42%) и лечебной физкультурой (41%), обращали внимание на образ жизни (33%), прошли медосмотр (21%).

Опрос по телефону проведен 25 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, после штамма коронавируса «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после «Дельта», рассказала доктор меднаук Татьяна Руженцова.

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