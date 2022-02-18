Первоуральск, Свердловская область, , 11:33 — REGNUM Свердловчанина признали виновным в убийстве прохожего. Мужчина проведёт 9,5 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Инцидент произошёл в феврале 2020 года. Между гражданами на улице возник конфликт. Прохожий сделал им замечание. Это привело к драке. Мужчина пытался укрыться от нападавших в доме знакомого, но преступники остались его караулить. Один из них ударил потерпевшего по голове бутылкой из-под спиртного. После этого он использовал ее осколки для нанесения травм прохожему. Тот скончался от перерезанной подключичной артерии, в которую попал воздух.

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении уральца. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Ранее суд уже выносил обвинительный приговор, но его отменили в апелляционной инстанции, уголовное дело отправили на новое рассмотрение.