Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM Модель Кейт Мосс «перестала сочувствовать» сводной сестре и коллеге Лотти Мосс, так как «огорчена» её поведением. Об этом 18 февраля пишет Page Six, ссылаясь на человека, близкого к семье манекенщиц.

Кейт Мосс Скриншот видео на YouTube

«Были времена, когда Кейт чувствовала себя опустошенной. Но сейчас она держится за голову, смотря на то, что Лотти делает со своей карьерой», — рассказывает инсайдер. Как отмечает источник, дочь Кейт Мосс Лила Грейс тоже «не хочет иметь ничего общего» с Лотти, а также «презирает» её.

Ранее 24-летняя Лотти Мосс разместила в соцсетях посты о том, что она находится в клинике из-за наркотической и алкогольной зависимости. Она также периодически публикует в своих профилях откровенные фотографии.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая девушка Хью Хефнера назвала его «монстром» и обвинила в зоофилии