Лос-Анджелес, США, 18 февраля 2022, 11:33 — REGNUM Модель Кейт Мосс «перестала сочувствовать» сводной сестре и коллеге Лотти Мосс, так как «огорчена» её поведением. Об этом 18 февраля пишет Page Six, ссылаясь на человека, близкого к семье манекенщиц.

Кейт Мосс
Кейт Мосс
Скриншот видео на YouTube

«Были времена, когда Кейт чувствовала себя опустошенной. Но сейчас она держится за голову, смотря на то, что Лотти делает со своей карьерой», — рассказывает инсайдер. Как отмечает источник, дочь Кейт Мосс Лила Грейс тоже «не хочет иметь ничего общего» с Лотти, а также «презирает» её.

Ранее 24-летняя Лотти Мосс разместила в соцсетях посты о том, что она находится в клинике из-за наркотической и алкогольной зависимости. Она также периодически публикует в своих профилях откровенные фотографии.

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