Георгий Балаков, 18 февраля 2022, 12:43 — REGNUM В этой истории есть всё, что нужно для остросюжетного боевика или шпионского кино: генерал спецслужб, политика, заговоры и тайны. Вот только все эти атрибуты красивой истории на поверку оказались фальшивкой. Любители конспирологии уже, наверное, догадались, что речь идет о допросе широко известного в очень узких кругах политолога Валерия Соловья. Якобы связь с телеграм-каналом «Генерал СВР» вышла любителю неординарных прогнозов боком, и теперь он проходит по делу о разжигании межнациональной розни, пока, правда, в качестве свидетеля.

Бернардо Феррандис Баденес. Политический пустозвон
Бернардо Феррандис Баденес. Политический пустозвон

«В Москве задержали бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына. Их доставили в СК. Утром люди в погонах пришли к нему с обысками и изъяли всю технику, а затем забрали его и сына. Соловей — скандальный политический комментатор и конспиролог, автор самых неожиданных теорий заговоров и убеждённый антиваксер», — написал телеграм-канал»Mash.

С учетом резкой оценки персоны Соловья телеграм-каналом «Mash» следует пояснить, что свою известность среди далеких от политики людей Соловей приобрел после пары точных прогнозов относительно назначений тех или иных кандидатур на высокие руководящие должности в органах власти. Правда, после этого успеха «предсказания» Соловья пошли по наклонной, а характер его якобы инсайдерской информации о происходящих в политике процессах начал, как это принято говорить, отдавать душком сочинительства.

Выражаясь максимально мягко, последние прогнозы и «инсайды» Соловья можно охарактеризовать как рассказы, сильно резонирующие с адекватным восприятием реальности. Едва ли стоит перечислять все его «сливы от окружения высшего руководства страны», но для понимания всей полноты сюрреализма можно заметить, что политологу приписывают заявления о ритуальных обрядах и жертвоприношениях, которые практикуются в высших эшелонах власти.

Излишне пикантные подробности его рассказов привели к тому, что со временем в адрес Соловья стали сыпаться обвинения в фантазёрстве и попытках самопиара. Не исключено, что заявления эти имеют под собой реальные основания. Откровенно бредовые истории о теориях заговора, пришельцах, рептилоидах в интернете пользуются немалой популярностью. Поэтому даже абсурдные «сливы» Соловья снискали себе аудиторию, пусть даже какая-то доля подписчиков и могла быть весьма маргинализирована. Что примечательно, такой характер публикаций Соловья в итоге сыграл с ним злую шутку — ряд телеграм-каналов ловко обыграли конспирологическую стилистику политолога, в схожей манере сообщив о его злоключениях.

«Валерий Соловей арестован для того, чтобы алтайские шаманы, живущие в секретном метро под Кремлем, сварили из него целебный черный бальзам», — виртуозно передал стилистику прогнозов Соловья телеграм-канал «Старая площадь».

Валерий Соловей
Валерий Соловей
Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Вкупе с насмешками многие телеграм-каналы спешили раньше других поделиться подробностями допроса Соловья.

«По информации источников, Валерия Соловья задержали по делу о его связи с телеграм-каналом «Генерал СВР». Источник утверждает, что проведены лингвистические экспертизы, которые подтвердили голос украинского адвоката В. Ермолаева на эфирах телеграм-канала. Уголовное дело было возбуждено еще осенью 2021 году по факту «разжигания ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — написал телеграм-канал «Черный атаман».

При этом в мессенджере практически сразу после допроса политолога появилась информация о телеграм-канале «генерал СВР», связь с которым якобы и вышла Соловью боком. Как выяснилось, громкое название не отражает реального положения вещей — ведет это сообщество юрист с Украины, никакого отношения к российской разведке не имеющий. Примечательно, что среди сообществ Telegram нашлись и такие, кто с сочувствием отнесся к возможным трудностям, которые грозят Соловью. Например, телеграм-канал «Шпион, которому никто не пишет» считает, что политолог олицетворяет печальный, но во многом показательный пример невостребованного тонкого и глубокого ума.

«Довольно яркая фигура эпохи Суркова, занимавшая заметное место в политической жизни Москвы, причем в реальном секторе принятия решений, после смены куратора внутренней политики оказался не у дел и дрейфовал в сторону образа оппозиционного городского сумасшедшего. Этим Соловей, кстати, сильно дезавуировал свой интеллектуальный багаж и политический опыт, о котором сейчас мало кто уже помнит. Таким большинство его и знает — человека, который с серьезным лицом несет всякую дичь. Что удивительно, в его потоке бреда иногда случались очень точные попадания, но КПД его был столь низок, что делало поиск здравых мыслей делом нецелесообразным», — отметил автор поста.

ТГ-канал считает, что именно невостребованность и привела в итоге к тому, что некогда уважаемого политолога прибило к околооппозиционному лагерю, и здесь профессор позволил использовать себя в качестве то ли источника, то ли инструмента различных информационных вбросов.

«Не знаю, с кем он общался, но у нас традиционно недооценивают СБУ и их прокси. Информационная работа там поставлена на недостижимый для наших служб уровень. Так или иначе, складывается впечатление, что профессор окончательно потерял себя, или, точнее, не нашел в стремительно меняющемся мире. Это трагедия, не нахожу других слов, когда интеллектуалы, не найдя своего места, начинают натурально сходить с ума, становясь игрушками в чужих руках или просто сходя со сцены», — посетовал «Шпион, которому никто не пишет».

Валерий Соловей на оппозиционной акции протеста
Валерий Соловей на оппозиционной акции протеста
Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Надо сказать, что переполненные лирикой посты были скорее исключением в общем потоке сообщений по теме допроса Соловья. Например, ТГ-канал «Железный Феликс» высказался о политологе в куда более резких выражениях.

«В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали политолога-фейкомета Валерия Соловья и его сына. У них дома прошел обыск, была изъята вся техника (…) возбуждено дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ещё в декабре 2020 года «Феликс» разоблачил ряженого «Генерала СВР» Соловья, напрямую связанного с СБУ. Ну, вот и настало твоё время, Валера…» — написал автор поста.

Тем временем сам «виновник» бурной дискуссии телеграм-каналов вопреки любви к ярким заявлениям предпочел выйти из информационного поля и не позволять себе громких комментариев по случаю допроса. По данным телеграм-канала Readovka, такую позицию Соловью посоветовали занять адвокаты.

«Сам Валерий Соловей на время ушел из информационного пространства и никаких заявлений не делает — этот совет дали ему его адвокаты», — написал канал.

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