Новосибирск, , 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области жертвами COVID-19 стали 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в региональном оперативном штабе.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что умерли шестеро мужчин (68 лет, 69 лет, 71 год, 78 лет, 78 лет, 82 года) и девять женщин (67 лет, 68 лет, 69 лет, 70 лет, 71 год, 71 год, 76 лет, 78 лет, 80 лет).

За весь период пандемии в Новосибирской области скончались 4853 пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 5319 случаев COVID-19, выздоровели 788 человек.

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