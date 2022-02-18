Москва, , 11:43 — REGNUM Реконструкция здания, примыкающего к усадьбе Брюса в центре Москвы, может затронуть объект культурного наследия, сообщает телеграм-канал «Недвижа».

Брюсов переулок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дом Брюса находится в Брюсовом переулке рядом с Большой Никитской улицей в самом центре Москвы. Здание, являвшееся московской усадьбой графов Брюсов, было построено в 1770-х годах и реконструировано последний раз в конце XIX века. Памятник внесён в список объектов культурного наследия России.

В 2021 году компания Vos’hod приобрела расположенное рядом с усадьбой здание и участок под ним, сообщила в ноябре 2021 года газета «Ведомости». По данным СМИ, дом в Брюсовом переулке планируется перестроить в современный апарт-комплекс под люксовым брендом Loro Piana. По одной из версий, могут дополнительно появиться ещё несколько этажей.

По информации канала «Недвижа», в конце 2021 года департамент культурного наследия Москвы пересмотрел границы усадьбы Брюса. В результате изменений под премиальный ЖК может попасть часть сквера, находящегося под охраной государства.

Остаётся неясным, как изменится архитектурный облик Брюсова переулка после реализации проекта, почему под застройку может попасть сквер, и что произойдёт с соседними зданиями в результате строительных работ?

Прозрачной информации о проекте и предполагаемых изменениях найти не удалось. Редакция ИА REGNUM направит запрос департамент культурного наследия Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию.