Москва, 18 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В 2022 году в России количество самозанятых вырастет примерно на 25%.Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Налог на профессиональный доход (налог на самозанятость) остается актуальным, — сказала она. — Его плюс — удобство регистрации в налоговом органе. Необходим только минимум — скачать мобильное приложение «Мой налог» или зайти в Сеть. Вся регистрация проходит удаленно, посещать налоговый орган нет необходимости. Не нужно онлайн-касс и расчетных счетов. Оплату можно принимать любыми способами; не нужно сдавать в налоговую службу отчеты и декларации; не нужно платить страховые взносы; для развития своего дела законом предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Максимальный лимит дохода, который может получить самозанятый по этому налогу, 2,4 млн рублей в год. Но если получится больше, то самозанятый должен себя зарегистрировать как индивидуальный предприниматель».

При этом она уточнила, многие физлица не хотят регистрироваться как ИП, так как надо будет сдавать отчётность, платить страховые взносы.

«Поэтому самозанятость — это хороший вариант для тех физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют альтернативные источники дохода или живут за счет своей профессиональной деятельности. Предполагаю, что в 2022 году рост самозанятых будет небольшой — процентов 25%. Иными словами прибавится около 1 млн самозанятых. И если мы хотим увеличить их количество еще больше, то надо повысить максимальный лимит дохода, который может получить самозанятый. Например, до 5 млн рублей в год», — сказала Семенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в перспективе ближайших лет количество самозанятых в России будет расти высокими темпами.