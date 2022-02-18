Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM На Среднем Урале фельдшер скорой помощи через суд добился выплаты компенсации. Ее размер составил 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Компенсация

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ноябре 2020 года медработник переехал в Верхнюю Туру Свердловской области. За переезд в город численностью населения менее 50 тысяч человек он должен был получить 500 тысяч рублей. Однако выплаты от минздрава не последовало.

Фельдшер скорой помощи обратился в прокуратуру. В ведомстве установили, что медработник действительно имеет право на компенсацию. Минздрав обязали заключить с работником договор о предоставлении выплаты и перечислить ее. Фельдшер уже получил компенсацию.