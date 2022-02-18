Исламабад, 18 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Власти Пакистана усилили охрану западной границы с Афганистаном в связи с непрекращающимися вылазками террористов с афганской территории. Об этом 18 февраля сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники в пакистанском минобороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Нападения боевиков подорвали надежды на установление мира и стабильности на пакистано-афганской границе, появившиеся после прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал собеседник газеты.

В целях безопасности власти страны продолжают сооружение инженерных заграждений на границе, а также вводить строгую систему пограничного контроля.