Калуга, 18 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Калужской области с 9 по 16 февраля отмечалось увеличение цен на сахар-песок — на 0,8%, яблоки — на 0,9%, помидоры свежие — на 2,3%, капусту белокочанную — на 2,3%. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

По данным Калугастата, по состоянию на 11 февраля сахар в продовольственных магазина региона продавался по цене 54 руб. 75 коп. за кг; яблоки по цене 96 руб. 43 коп. за кг; помидоры свежие по цене 162 руб. 27 коп. за кг; капуста — 61 руб. 50 коп. за кг.

В Калуге (по состоянию на 7 февраля) среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на сыры, молоко, лук репчатый, огурцы. Дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области нет.