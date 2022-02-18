Саратов, , 11:31 — REGNUM В стационары Саратовской области за сутки доставили 257 пациентов с коронавирусом, выписали по выздоровлении 1405 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В больнице

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За время пандемии по состоянию на 18 февраля вылечились 138 338 человек. Подтверждено 177 738 случаев заражения коронавирусом, из них 2924 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 946 человек, 628 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2204 пациента, на амбулаторном — 31 864.

За последние 24 часа умерли 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5525 человек.

Как сообщало ИА REGNUMM, в ковидных стационарах Саратовской области всего развернуто 2578 коек.

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