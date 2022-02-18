Москва, , 11:59 — REGNUM Блогер Даня Милохин порадовал поклонников выпуском новой композиции «Без капли мысли». Премьера работы состоялась 18 февраля во всех стриминговых сервисах.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Новая песня представляет собой лирический рассказ о внутреннем опустошении автора. «Без капли мысли» стала первым релизом молодого человека в 2022 году.

Ранее Даня Милохин стал участником ДТП в Москве. Блогера сбил велосипедист рядом с одним из столичных торговых центров.

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