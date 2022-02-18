Самара, , 11:33 — REGNUM Доцента Самарского государственного университета путей сообщения заподозрили в получении взяток в Самарской области. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года фигурантка уголовного дела получала от студентов деньги за проставление отметок о сдаче экзаменов и зачетов по преподаваемым дисциплинам без фактической проверки их знаний. Следователи выявили пять фактов преступной деятельности подозреваемой.

В материалах дела указано, что общая сумма взяток составила не менее ста тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.