Октябрьский район, Челябинская область, 18 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Челябинской области вынесен приговор двоим учредителям сельскохозяйственного кооператива. Им вменяли мошенничество в особо крупном размере и легализация денежных средств, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, эти граждане предоставили в областной минсельхоз фиктивные документы для получения субсидий по областной целевой программе. Размер ущерба областному бюджету превысил 14 млн рублей. Из них 7 млн граждане разместили на банковских счетах.

Ущерб они уже возместили. Суд назначил им по пять лет условно с четырёхлетним испытательным сроком.