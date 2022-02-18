Кемерово, 18 февраля 2022, 11:28 — REGNUM В Кемеровской области намерены за год восстановить около 11,8 тыс. га леса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новые леса будут высажены на площади более 2 тыс. га.

Молодой лес
Молодой лес
Iain Thompson

По словам губернатора Сергея Цивилёва, затраты на создание компенсационных лесов будет нести бизнес, использующий их.

При этом объём работ по лесовосстановлению зависит от количества посадочного материала в семи имеющихся питомниках. Так, в 2022 году лесхозы Кузбасса должны заготовить для посева 1567 кг семян.

«Для обеспечения посадочным материалом хвойных пород деревьев в 2025—2026 годах лесхозы проводят посев семян кедра, сосны, лиственницы, ели. Общая площадь посадок составила 7,5 га. Ожидается, что в результате этого будет получен стандартный посадочный материал в количестве 7 млн 230 тыс. штук», — добавили в правительстве.

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