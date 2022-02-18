Кемерово, 18 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области намерены за год восстановить около 11,8 тыс. га леса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новые леса будут высажены на площади более 2 тыс. га.

Iain Thompson Молодой лес

По словам губернатора Сергея Цивилёва, затраты на создание компенсационных лесов будет нести бизнес, использующий их.

При этом объём работ по лесовосстановлению зависит от количества посадочного материала в семи имеющихся питомниках. Так, в 2022 году лесхозы Кузбасса должны заготовить для посева 1567 кг семян.

«Для обеспечения посадочным материалом хвойных пород деревьев в 2025—2026 годах лесхозы проводят посев семян кедра, сосны, лиственницы, ели. Общая площадь посадок составила 7,5 га. Ожидается, что в результате этого будет получен стандартный посадочный материал в количестве 7 млн 230 тыс. штук», — добавили в правительстве.