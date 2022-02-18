Москва, 18 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. ФРС США, скорее всего, проведет несколько раундов повышения ключевой ставки в течение 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

FOX 52 Флаг ФРС

«Политика количественного смягчения и насыщения американской экономики вертолетными деньгами заканчиваются. Темпы инфляции, которые совершенно не свойственны экономике США, побуждают ФРС ужесточить денежно-кредитную политику путем повышения процентной ставки. В силу того, что американская экономика переживает стадию перегрева, мы можем ожидать несколько раундов повышения ключевой ставки в течение года, — сказала Скрыль. — Применение в США данного инструмента денежно-кредитной политики непопулярно, последнее повышение процентной ставки более чем на 0,25 п. п. было в 2000 году. Но в то же время ФРС не хочет терять контроль над денежной массой. Поэтому границы повышения процентной ставки не будут превышать 0,5 п. п.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что ФРС не сразу определит тот уровень ставки, который окажется необходим для торможения инфляции.