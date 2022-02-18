Пекин, 18 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Прояснить дело о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой позволит расследование в отношении её окружения. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

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«Сейчас ведётся расследование по окружению, которое также несёт ответственность за её защиту. Мы надеемся, это привнесёт полную ясность, будет выяснена правда», — сказал Бах.

По его словам, виновные люди будут обвинены, а преследование будет организовано надлежащим образом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бах заявил, что Валиеву холодно встретили её тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

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