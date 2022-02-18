Сеул, 18 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Пятое заседание Рабочей группы Южной Кореи и США по ядерной безопасности состоялось 18 февраля в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, южнокорейскую сторону возглавил глава департамента по ядерному нераспространению Пак Ён Хё, а американскую — заместитель руководителя Национальной администрации по ядерной безопасности министерства энергетики США Арт Аткинс.

Известно, что участники встречи обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая минимизацию использования высокообогащенного урана, а также договорились провести очную встречу в Сеуле в первой половине 2023 года.

Отметим, что рабочая группа по ядерной безопасности является одной из четырех рабочих групп по атомной энергетики, созданной в соответствии с соглашением о двустороннем сотрудничестве в сфере атомной энергетики от 2015 года.