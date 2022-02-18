Экономисты рассказали, из-за чего лихорадит автомобильный рынок ЕС
Москва, 18 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Тот факт, что в ЕС продажи автомобилей в январе 2022 года упали до рекордно низкого уровня, объясняется как ростом инфляции, так и проблемами с логистикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
«Падение продаж автомобилей на рынке Евросоюза обусловлено влиянием нескольких факторов. Во-первых, ростом инфляции и прежде всего стоимости топлива. Во-вторых, перебоями с поставками, вызванными осложнениями в логистике. В-третьих, повышением производителями цен в стремлении восстановить доходность и компенсировать рост стоимости комплектующих в период пандемии», — сказал Чеглов.
В свою очередь, доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов объяснил причины снижения продаж дефицитом полупроводников, а также введением различных ограничений и локдаунов в Европе, которые сокращают физический спрос на автомобили.
«Восстановление как глобального, так и российского рынка связано с нормализацией производства электроники и ослаблением ковидных ограничений. Этого можно ожидать во второй половине или к концу 2022 года, если не появится новый штамм коронавируса», — полагает Грибов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что новые автомобили в России в 2022 году подорожают в среднем на 20%.