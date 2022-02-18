Рогозин в ответе на слова постпреда США при ООН упомянул Гитлера
Москва, 18 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с пониманием отнёсся к «обеспокоенностям», высказанных постоянным представителем США при ООН ЛиндойТомас-Гринфилд о том, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы».
По словам главы корпорации, когда Россия хотела восстановить в Европе мир и порядок, она «вторгалась не только в Восточную Европу, но и доходила до Парижа и Берлина».
«Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность», — написал Рогозин в телеграмм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телекомпании CNN заявила, что Россия уже вторгалась в регионы Восточной Европы и продолжает действовать в присущей ей манере.
Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что официальные лица в США не могут объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины из-за непрекращающейся антироссийской истерии.
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