Москва, 18 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В перспективе ближайших лет количество самозанятых в России будет расти высокими темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доктор экономических наук, доцент, ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова.

Самозанятый

«В настоящее время количество самозанятых в России составляет около 4,2 млн человек. В перспективе ближайших лет численность самозанятых будет расти высокими темпами: этому способствуют усиление борьбы с теневой экономикой, растущий уровень поддержки социального предпринимательства, система грантов и развитие цифровых платформ. Потенциал самозанятости в РФ высок, — сказала она. — С учетом всех преимуществ самозанятость становится отличной возможностью для получения дохода и самореализации для той части населения, которая стремится работать на себя. Это могут быть не только недавние выпускники вузов и СПО, но и, к примеру, пенсионеры, которые имеют стабильный источник дохода в виде пенсии и свободное время для того, чтобы реализовать какие-то свои бизнес-идеи».

По ее словам, для того, чтобы прирост самозанятых шел еще большими темпами, важно обеспечить стабильность условий, касающихся налогообложения и регулирования этой деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские предприниматели обеспокоены тем, что самозанятые в РФ не всегда играют по правилам.