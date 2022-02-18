18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании провести разговор с президентом России Владимиром Путиным и запросил в этом посредничества Италии.

Мирослава Романенко, , 12:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о желании провести разговор с президентом России Владимиром Путиным и запросил в этом посредничества Италии. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным и чтобы Италия могла в этом помочь… Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол», — приводит слова политика РИА Новости.

Новость обсудили читатели украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие отметили, что не понимают, зачем Зеленскому нужна эта встреча, указав также на то, что украинский президент ничего не решает и встречаться с ним смысла не имеет.

«Какие переговоры с марионеткой?» — недоумевает Олег.

«Почему для этого нужны третьи страны?..» — поинтересовался Артур.

«Кто с ним будет базарить? Он — шестерка», — также добавил Gin P.

«Дверь закрыли — он в окно, окно закрыли — он в дымоход…» — пишет Gennadiy.

«Та не, Зеля (Зеленский — М. Р.) развести хочет русских и вертеть «Минском». Не выйдет. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», — отреагировал один из участников обсуждения.

Марио Драги World Economic Forum

«Хочет у Путина уточнить, когда он нападет?» — иронизирует «К».

«Да уж, самому слабо позвонить? Когда шел в президенты, ты много громких слов говорил…» — отметила Любовь Б.

«Сразу после выборов надо было разговаривать! Теперь пресмыкайся…» — не без сарказма написал Vadim.

«А Италия тут уже каким боком?» — не понимает Polina.

«Ну да. Это повод и для Италии спихнуть очередные катера», — пошутил «Дядя Боря».

«Интересно, этот бесхребетный… на что-нибудь самостоятельно способен??? То просит, то выпрашивает, то ябедничает и жалуется… Фу, он на мужика не похож даже!!!» — отреагировал Владимир.

«Кого он уже только ни попросил, этот Зеленский? А Путин все не хочет разговаривать», — добавила Яна.

«Сначала наплюем, потом помогите, помогите…» — прокомментировал новость Дмитрий А.

«Что, Эрдоган не помог? Папа не помог, даже Байден не помог, может, надо к Путину обратиться, может, он сможет помочь встретиться с Путиным?» — не без иронии написал Игорь С.

«Мало Франции и Германии, давай ещё и макаронников подтянем. Эти ещё тут руки не грели», — отреагировал Виталий.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Тут вы правы… Будем ожидать заявления Италии, что она предоставила Украине помощь в сколько-то там миллионов, а потом неожиданно окажется, [что] это кредит с конскими процентами и контракт на покупку сыра и винища», — ответил Виталию Иван И.

«Как можно общаться с этим Зеклоуном? Оно же не выполняет обещания», — недоумевает Богдан С.

«А для чего? А-а-а, для пиара! Мы хотим мира, а Путин не хочет встречаться!» — отреагировал Евгений В.

«Он у каждого, с кем разговаривает, просит организовать встречу с Путиным?..» — подытожил Геннадий.

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