Неклиновский район, Ростовская область, 18 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Ростовской области в акватории Таганрогского залива за незаконный промысел водных биоресурсов, в том числе занесённых в Красную книгу России, задержаны четверо браконьеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 18 февраля.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Браконьеры

Злоумышленники с уловом были задержаны на береговой полосе села Петрушино (Неклиновский район). При задержании четверо мужчин попытались скрыться. У нарушителей изъято более 500 особей рыбы частиковых пород, в том числе краснокнижных севрюги и русского осетра. Ущерб, нанесённый браконьерами, составил около 1 млн рублей.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.