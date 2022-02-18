Москва, 18 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Когда речь идет о том, с какими рисками связано внедрение цифрового рубля, следует учитывать, что он легко может стать инструментом тотальной слежки за приватной жизнью граждан РФ, если не будет соблюдаться соответствующее законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Переход на цифровой рубль — это неизбежность, — сказал профессор. — Цифровой рубль повысит скорость, эффективность, надежность и безопасность расчетов, снизит теневой оборот. Его внедрение не приведет от отказу от использования смартфонов, более того их применение возрастет, поскольку цифровые кошельки граждан могут быть привязаны к смартфонам либо доступны из смартфонов. Многое будет зависеть от того, как именно будет устроен цифровой рубль. То есть будет ли он цифровой копией фиатного рубля или смарт-контрактом. В последнем случае его функциональность, сфера и выгода от использования существенно возрастают».

Как пояснил Лукасевич, риски связаны прежде всего с защищенностью цифрового рубля, эффективностью функционирования и доступностью инфраструктуры.

«Есть и морально-этическая сторона этого вопроса. При отсутствии и ненадлежащем выполнении соответствующего законодательства цифровой рубль может легко стать инструментом тотальной слежки и контроля за расчетами, а соответственно, и приватной жизнью граждан», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что цифровой рубль может стать проблемой для теневой экономики.