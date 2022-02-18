Казань, 18 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии синоптики подготовили предварительный прогноз погоды на предстоящие выходные и на начало следующей недели. Об этом 18 февраля сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Оттепель

В субботу и воскресенье, 19−20 февраля, в Татарии на погодную картину будут влиять атмосферные фронты, перемещающиеся с запада на восток. В республику начнет поступать теплый влажный воздух. Пройдут осадки в виде мокрого снега, в субботу местами сильные. Вероятны метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 20 м/с. Ночные температуры воздуха составят —1…—7 °С, днем потеплеет до —4…+2 °С. На дорогах снежные заносы, снежная каша, местами гололедица.

В начале следующей недели сохранится теплая погода, временами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки в сочетании с повышением температуры воздуха могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий. Жителей просят быть предельно осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля в европейскую часть России придет «уверенно апрельская погода», при которой температура воздуха будет превышать климатическую норму на 11 градусов.

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