Севастополь, 18 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Двухэтажный деревянный многоквартирный дом загорелся в Инкермане утром 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю Пожар в Инкермане

Сообщение о пожаре поступило около 06:02, пожару был присвоен повышенный ранг №2. В 08:31 возгорание было локализовано на площади в 320 кв. м, в 09:22 открытое горение ликвидировано. На тушении продолжают работать более 40 человек.

В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы. Данные о других пострадавших и возможно погибших уточняются. Жители дома доставлены в пункт временного пребывания, развёрнутый в доме культуры города Инкерман.

Прокуратура города организовала проверку по факту пожара, на место ЧП выехали представители надзорного ведомства.