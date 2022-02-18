Уфа, 18 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В арбитраж Башкирии от кредитора поступил банкротный иск к ООО «Уфимский завод каркасного домостроения», которое работает в своей сфере уже 17 лет. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от уфимского ООО «Вектор» подан в суд 16 февраля 2022 года. Детали пока не сообщались.

Между тем в декабре 2021 года компания «Вектор» четыре раза подавала финансовые иски к заводу. Речь шла о выдаче судебных приказов о взыскании долгов. Один иск был удовлетворен, два возвращены, а еще по одному — на 773 тыс. рублей — дело на рассмотрении.

По данным из открытых источников, на начало 2021 года на заводе трудились более 300 человек, что на 100 меньше, чем годом ранее. Завод учрежден в апреле 2005 года и прописан в Уфе. Владелец и директор (ликвидатор) — Ольга Турдиева. Иных активов за предпринимателем в ЕГРЮЛ не числится.

С 26 января 2022 года юрлицо числится в стадии ликвидации. Завершить процедуру планируется к 17 января 2023 года.