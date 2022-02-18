Рыбинск, Ярославская область, 18 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Рыбинский городской суд поступило ходатайство об определении меры пресечения для директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Рыбинск-40 Вячеслав Меньшиков

Как ранее сообщало ИА REGNUMООО «Техмонтаж» являлось подрядной организацией по строительству школы на улице Тракторная в Рыбинске. Директор фирмы был задержан 16 февраля прямо в здании школы во время совещания с и.о. главы администрации Рыбинска Алексеем Рябченковым.

Как пояснили в пресс-службе суда, Вячеславу Меньшикову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В уголовном деле два эпизода. Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста.