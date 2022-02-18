Ахмадабад, Индия, 18 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. К смертной казни приговорил 38 обвиняемых по делу о взрывах бомб в городе Ахмадабад в 2008 году, в результате чего погибло около 60 человек, суд в Индии. Об этом 18 февраля сообщает телеканал India TV со ссылкой на решение суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Специальный суд в Ахмедабаде в пятницу вынес смертный приговор 38 из 49 осужденных по делу о серийном взрыве бомбы в Ахмедабаде в 2008 году», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что остальные 11 обвиняемых были приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Напомним, в июле 2008 года в Ахмадабаде произошла серия из 22 взрывов, в результате чего 56 человек погибли и еще свыше 200 были ранены. Также позднее полицейские нашли в распложённом к югу от Ахмадабада городе Сурат еще свыше 10 неразорвавшихся взрывных устройств.