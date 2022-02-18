Афины , 18 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российских граждан, по предварительным данным, не было на итальянском пассажирском пароме Euroferry Olympia, который загорелся 18 февраля в Ионическом море. Об этом сообщил почётный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас.

Cplakidas Старая крепость и cтарый город Керкиры (Корфу)

Канулас, говоря об отсутствии на борту парома российских граждан, сослался на информацию портовых властей острова Корфу. Он отметил, что в порт Корфу примерно через три часа прибудут суда с пассажирами, эвакуированными с парома.

«Пока проверки данных пассажиров по паспортам не было, её проведут уже на суше», — сказал Канулас ТАСС.

Он добавил, что людей на пароме нет, но там остались легковые машины и грузовики, а также много тонн горючего. Основная задача пожарных сейчас — потушить судно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 февраля пожар возник на третьей палубе парома, который следовал из греческого порта Игуменица в итальянский Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все покинули судно на спасательных шлюпках.

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